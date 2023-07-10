Набор Valve Index VR Full Kit
Предзаказ
Цена
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии на складе
В наличии на складе
В наличии на складе
В наличии на складе
В наличии на складе
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Предзаказ
Прекрасные консультанты. Все рассказали, подсказали и предложили необходимые аксессуары, без которых ....
Качество обслуживания По телефону и в магазине! Качество товара! Мне понравился магазин, очень! Б ....
Курьер приехал точно в срок, позвонив заранее, а заказ подняли на этаж. Товары надёжно упакованы, бы ....
Брали Oculus Quest 2 для домашнего использования. Волновалась насчет доставки и в итоге все пришло в ....
Спасибо за покупку! Остался доволен на 10/10. Долго не решался купить себе VR-шлем, но менеджер Алек ....
Увидела на др у знакомой Oculus Quest 2. Поиграли, понравилось, решила взять себе. У ребят в Virtual ....
Заказала шлем виртуальной реальности Pimax 8K Plus, в магазине большой выбор, хороший ассортимент. М ....
Много товаров в наличии. Остановился на системе виртуальной реальности HTC Vive 2.0. После покупки н ....
На сайте достаточно большой выбор тоыаров. Заказал себе автономный VR шлем Oculus Quest 2 128Gb + ка ....
Решила сделать подарок мужу на юбилей. Переживала, что не разберемся, как там все работает. Но менед ....
Для первого опыта остановилась на виртуальных очках HP Reverb G2 из недостатков маловат угол обзора ....
Купил себе в Virtuality шлем виртуальной реальности Oculus. Товаром более чем доволен. Ощущения, дей ....
Шлемы виртуальной реальности от htc, в нашем городе такого нет, а хотелось именно его. Доставка приш ....
Решил порадовать себя к новогодним праздникам и купил в этом интернет-магазине шлем виртуальной реал ....
Заказывал комплект HTC VIVE Pro Full Kit из этого магазина. Менеджер оперативно перезвонил и уточнил ....
Отличные VR очки для ПК здесь продают, качественные и оригинальные. Взял себе очки смешанной реально ....
Нужен был шлем виртуальной реальности DPVR P1 с контроллером. Долго искал где лучше заказать. В итог ....
Отличный выбор! Приобрел здесь сразу готовый комплект (шлем виртуальной реальности + крутые аксессуа ....
Устройства виртуальной реальности – шлемы и очки – выпускаются в разных форм-факторах, с функционалом для пользователя и для решения корпоративных задач. Иммерсивные технологии обеспечивают полное погружение в искусственную среду с помощью ряда моделей шлемов и очков:VR-шлемы для ПК и консолей (проводные), автономные VR-шлемы, VR-очки для смартфонов.
VR-шлемы для ПК и консолей – это устройства с проводным подключением к компьютеру или игровой консоли. Не имеют собственного процессора и других аппаратно-программных компонентов. На дисплей шлема выводится вся информация с ПК или приставки.
Проводные VR-шлемы удобны в домашнем использовании, где наличие проводов не влияет на удобство применения. Производительность оборудования полностью зависит от мощности компьютера. Если используется система VR Ready, то все проводные VR-шлемы последнего поколения дают высокую производительность в игровом процессе и для разработчиков. Преимущество проводных гарнитур в продолжительном использовании без подзарядки. Отсутствие привязки к мощности аккумулятора даёт большой плюс тем, кому недостаточно 2-3 часов для работы или игры.
Проводные VR-системы обеспечивают качественное погружение в иммерсивную среду. Аппаратно-программная начинка шлема не может ограничить использование развлекательного, образовательного или любого другого контента, так как гарнитура является транслятором высокого класса и всё зависит от возможностей компьютера.
У нас вы можете приобрести VR-шлемы от ведущих производителей виртуальных гарнитур: Meta*; Pimax; Pico; HTC; HP; DPVR; Valve Index и других. Модели, которые уже завоевали признание пользователей с собственной экосистемой и партнёрскими приложениями: Oculus Rift S, Samsung HMD Odyssey+, Pimax 8K X, Valve Index.
Ваша заявка принята
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время