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Шлемы VR для ПК и консолей (VR)

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Преимущества магазина

Крупнейший XR-магазин с 2015 г.

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Устройства виртуальной реальности – шлемы и очки – выпускаются в разных форм-факторах, с функционалом для пользователя и для решения корпоративных задач. Иммерсивные технологии обеспечивают полное погружение в искусственную среду с помощью ряда моделей шлемов и очков:VR-шлемы для ПК и консолей (проводные), автономные VR-шлемы, VR-очки для смартфонов.

Шлемы для ПК и консолей (VR)

VR-шлемы для ПК и консолей – это устройства с проводным подключением к компьютеру или игровой консоли. Не имеют собственного процессора и других аппаратно-программных компонентов. На дисплей шлема выводится вся информация с ПК или приставки.

Проводные VR-шлемы удобны в домашнем использовании, где наличие проводов не влияет на удобство применения. Производительность оборудования полностью зависит от мощности компьютера. Если используется система VR Ready, то все проводные VR-шлемы последнего поколения дают высокую производительность в игровом процессе и для разработчиков. Преимущество проводных гарнитур в продолжительном использовании без подзарядки. Отсутствие привязки к мощности аккумулятора даёт большой плюс тем, кому недостаточно 2-3 часов для работы или игры.

Проводные VR-системы обеспечивают качественное погружение в иммерсивную среду. Аппаратно-программная начинка шлема не может ограничить использование развлекательного, образовательного или любого другого контента, так как гарнитура является транслятором высокого класса и всё зависит от возможностей компьютера.

Какие VR-шлемы в ассортименте Virtuality Club?

У нас вы можете приобрести VR-шлемы от ведущих производителей виртуальных гарнитур: Meta*; Pimax; Pico; HTC; HP; DPVR; Valve Index и других. Модели, которые уже завоевали признание пользователей с собственной экосистемой и партнёрскими приложениями: Oculus Rift S, Samsung HMD Odyssey+, Pimax 8K X, Valve Index.

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