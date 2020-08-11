VR клуб: ежедневно с 10:00 до 22:00
Магазин: Пн-Пт с 10:00-19:00, Сб-Вс: 10:00-20:00
КОТОРАЯ ВПЕЧАТЛЯЕТ!
Virtuality Club – передовая компания в области VR/AR/MR и других новейших технологий в России
Главная цель Virtuality Club - сделать технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности популярными и доступными каждому.
Компания Virtuality Club это:
Первая сеть клубов виртуальной реальности в России
Лучший VAMR магазин (по мнению Mixar и множества довольных клиентов)
Эксперт в области VR/AR/MR. Функционирует с основания отрасли, 2015 года в РФ
Проведи незабываемый праздник со друзьями и близкими в Virtuality Club. Инновационный клуб виртуальной реальности, море впечатлений, памятные фото и VR-Mix видеосъемка – все это в одном месте!
Бизнес с виртуальной реальностью — это выгодно! Лучшие готовые VR решения под ключ для оперативного внедрения в бизнес по всей России и СНГ от Virtuality Club
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