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РЕАЛЬНОСТЬ,

КОТОРАЯ ВПЕЧАТЛЯЕТ!

Virtuality Club – передовая компания в области VR/AR/MR и других новейших технологий в России

Главная цель Virtuality Club - сделать технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности популярными и доступными каждому.

Компания Virtuality Club это:

  • Первая сеть клубов виртуальной реальности в России

  • Лучший VAMR магазин (по мнению Mixar и множества довольных клиентов)

  • Эксперт в области VR/AR/MR. Функционирует с основания отрасли, 2015 года в РФ

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ VIRTUALITY CLUB

Аренда клуба виртуальной реальности на мероприятие

Проведи незабываемый праздник со друзьями и близкими в Virtuality Club. Инновационный клуб виртуальной реальности, море впечатлений, памятные фото и VR-Mix видеосъемка – все это в одном месте!

Цена от 9 000 руб
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VR Бизнес под ключ – выгодный бизнес!

Бизнес с виртуальной реальностью — это выгодно! Лучшие готовые VR решения под ключ для оперативного внедрения в бизнес по всей России и СНГ от Virtuality Club

Цена от 120 456 руб
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Лучший шлем от компании Pimax VR

Pimax 8K Х - инновационная модель шлема виртуальной реальности! Обладает рекордно высоким разрешением изображения 8K и широким углом обзора 200 градусов

Цена 99 990 руб
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info@virtuality.club

VR клуб: ежедневно с 10:00 до 22:00

Магазин: Пн-Пт с 10:00-19:00, Сб-Вс: 10:00-20:00

8 (499) 404-05-68 Заказать звонок