Очки дополненной реальности ROKID X-CRAFT
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Сегодня равноценно развиваются все варианты взаимодействия с дополненной реальностью. Это AR-очки, AR-приложения, Web AR. Каждое направление предлагает свой функционал, который можно использовать как сопряжённо, так и по-отдельности. AR-гарнитуры позволяют разворачивать все возможности и механики дополненной реальности. Технические параметры AR-моделей сильно отличаются друг от друга, поэтому данные устройства используются как в бизнес-среде и на производстве, так и обычными пользователями.
Очки дополненной реальности характерны совмещением реального и цифрового мира. В этом их отличие от виртуальных гаджетов, дающих абсолютное погружение без связи с окружающей средой. AR-очки сохраняют связь с внешним пространством и выводят на дисплей информацию в любом формате. В зависимости от разработанного контента, AR-очки могут нести ознакомительную, просветительскую, навигационную и другие функции. Это дополнительное удобство в работе с файлами и таблицами, а также новый опыт в просмотре кино, панорамных роликов или участия в играх.
AR-гарнитуры демонстрируют мультимедийный контент, интерактивную и табличную инфографику поверх реальных объектов. Этот функционал используется в разработке инструкций, обучающих и навигационных решений. В производстве и промышленности AR-очки закрепились как гаджет для подготовки сотрудников или в качестве удалённого помощника. В логистике незаменим навигационный потенциал дополненной реальности, который также нашёл применение в музейной и выставочной деятельности. Здесь функция проводника сочетается с рекламной и просветительской.
Один из ведущих производителей в области дополненной реальности компания Rokid, разрабатывает модели для повседневности и профессионального отраслевого использования. Линейка Rokid демонстрирует продукты от простого транслятора дополненной реальности до многофункциональных гаджетов. Все они предложены на нашем сайте.
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