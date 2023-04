Датчики 0

3 микрофона с функцией формирования луча (1) 3-степень свободы отслеживания головы / 3-осевой гироскоп / 3-осевой акселерометр / 3-осевой журнал / встроенный компас (1) 4 датчика (по 2 на глаз). Гироскоп, Акселерометр, Магнитометр (1) 5 МП RGB-камера, 5 МПкамера с ИК-детектором, инфракрасный свет, 9-осевой IMU (акселерометр, магнитометр, гироскоп), светодиодный индикатор (1) Bluetooth® 5.1; Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac – 2.4 GHz and 5GHz; GPS and Location: GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, and SBAS, NavIC support, Dual-Frequency GNSS (L1 + L5), Qualcomm® Sensor-Assisted Positioning (1) GPS и GLONASS (1) Акселерометр, Гироскоп, ИК-датчик (2) Акселерометр, гироскоп, компас (1) Акселерометр, Гироскоп, Магнитометр (5) Датчик приближения (1) Компас, Гироскоп, Акселерометр (1) Усовершенствованный 9-осевой (IMU, магнитометр); Схема объединения датчиков; Датчик приближения (7) Усовершенствованный 9-осевой IMU, датчик освещенности, датчик приближения (1) Фронтальная RGB-камера 1080p с микрофоном, ИК-камера для распознавания жестов рук (1)