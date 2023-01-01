Пн-Пт с 10:00-19:00, Сб-Вс: 10:00-20:00

8(499)112-09-41
FAQ
Сравнение 0

В сравнении 0 товаров

Добавьте товары в сравнение

Корзина 0

В корзине 0 товаров

Добавьте товары в корзину

Каталог

Автономные шлемы (VR)

Шлемы VR для ПК и консолей (VR)

Очки для смартфонов (VR)

Очки дополненной реальности (AR)

Очки смешанной реальности (MR)

Очки для дронов (FPV)

VR-контроллеры и джойстики

Автоматы, пистолеты

Тактильные устройства

Прочие контроллеры

Наборы аксессуаров

Маски, чехлы, накладки

Кейсы, сумки

Кабели и переходники

Кабель-менеджмент

Док-станции и аккумуляторы

Наушники

Штативы

Комплектующие

Системные блоки

Ноутбуки

Моноблоки

Мини ПК

Игровые консоли

Видеокарты и eGPU

Периферия и аксессуары

Камеры 180/360

Экшн-камеры

Камеры глубины/стерео

Трекеры и датчики

Отслеживание рук

Отслеживание глаз

Камеры отслеживания

Костюмы

Перчатки

Товары для бизнеса B2B

Аттракционы и симуляторы

Стенды и стойки

Клубы

Парки

Игры

Образовательные наборы

Образовательное ПО

VR/AR/MR программы

360 Фото/Видео программы

Офисные программы

3D принтеры

3D сканеры

3D ручки

Расходные материалы

Выберите раздел
VR Клуб Магазин Сервисный центр
VR Клуб Перейти
Магазин Перейти
Сервисный центр Перейти
Купить
Купить
Производитель
Время работы от батареи
Угол обзора
Частота обновления
Разрешение фото
Разрешение видео
Объем встроенной памяти
Датчики

Цена

-
Rokid Magic Leap
Показать еще

Очки дополненной реальности

Показано: c 1 по 30 товаров из 79

Купить
Купить

Apple Glass

Предзаказ

Цена по запросу

Преимущества магазина

Крупнейший XR-магазин с 2015 г.

Недорогая и быстрая доставка по РФ

Сервисный центр при магазине

Собственный шоурум при магазине

Бесплатная техническая поддержка

Ваши отзывы

Очки дополненной реальности (AR)

Сегодня равноценно развиваются все варианты взаимодействия с дополненной реальностью. Это AR-очки, AR-приложения, Web AR. Каждое направление предлагает свой функционал, который можно использовать как сопряжённо, так и по-отдельности. AR-гарнитуры позволяют разворачивать все возможности и механики дополненной реальности. Технические параметры AR-моделей сильно отличаются друг от друга, поэтому данные устройства используются как в бизнес-среде и на производстве, так и обычными пользователями.

Очки дополненной реальности характерны совмещением реального и цифрового мира. В этом их отличие от виртуальных гаджетов, дающих абсолютное погружение без связи с окружающей средой. AR-очки сохраняют связь с внешним пространством и выводят на дисплей информацию в любом формате. В зависимости от разработанного контента, AR-очки могут нести ознакомительную, просветительскую, навигационную и другие функции. Это дополнительное удобство в работе с файлами и таблицами, а также новый опыт в просмотре кино, панорамных роликов или участия в играх.

AR-гарнитуры демонстрируют мультимедийный контент, интерактивную и табличную инфографику поверх реальных объектов. Этот функционал используется в разработке инструкций, обучающих и навигационных решений. В производстве и промышленности AR-очки закрепились как гаджет для подготовки сотрудников или в качестве удалённого помощника. В логистике незаменим навигационный потенциал дополненной реальности, который также нашёл применение в музейной и выставочной деятельности. Здесь функция проводника сочетается с рекламной и просветительской.

Один из ведущих производителей в области дополненной реальности компания Rokid, разрабатывает модели для повседневности и профессионального отраслевого использования. Линейка Rokid демонстрирует продукты от простого транслятора дополненной реальности до многофункциональных гаджетов. Все они предложены на нашем сайте.

Ваша заявка принята

Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

 